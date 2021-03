Covid: Bolsonaro cambia passo e spinge su vaccinazione massa

(ANSA) - BRASILIA, 16 MAR - Cambio di passo del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sulle vaccinazioni: "Abbiamo un programma molto ardito, più di 400 milioni di dosi negoziate fino alla fine dell'anno, questo mese ne riceveremo 4 milioni, la politica di vaccinazione di massa continuerà", ha detto il capo dello Stato, che ieri ha scelto il suo quarto ministro della Salute dall'inizio della pandemia.

Il neo titolare del dicastero, Marcelo Queiroga, ha intanto definito il lockdown come una misura da applicarsi "in situazioni estreme". "Non può essere questa la politica del governo - ha continuato il ministro - perché ci sono altri aspetti di cui tenere conto, come l'economia: l'attività economica deve continuare".

"Il presidente vuole dare importanza alle questioni operative: il Brasile sa vaccinare, la vaccinazione è il modo più efficace per prevenire la malattia", ha aggiunto Queiroga parlando a Cnn Brasil. (ANSA).