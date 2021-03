Amazzonia:Brasile,con Usa piano concreto anti-deforestazione

(ANSA) - BRASILIA, 16 MAR - L'ambasciatore del Brasile negli Stati Uniti, Nestor Forster, ha affermato che il governo di Jair Bolsonaro intende collaborare con Washington nella difesa dell'Amazzonia, mentre ha criticato quelle ong che hanno proposto al presidente degli Usa, Joe Biden, un boicottaggio commerciale contro il gigante sudamericano.

"Stiamo discutendo un programma concreto su ciò che il Brasile e gli Stati Uniti possono fare insieme per combattere la deforestazione in Amazzonia, anche in vista della conferenza sul clima di novembre a Glasgow, in Scozia, che discuterà dell'accordo di Parigi", ha detto Forster.

Nel 2020 Biden, da candidato alla presidenza americana per il Partito democratico, criticò la politica ambientale di Bolsonaro e annunciò che, se avesse vinto le elezioni, avrebbe potuto applicare sanzioni contro il Brasile.

Il mese scorso, un centinaio di rappresentanti di ong e intellettuali hanno presentato a Biden un dossier sulla deforestazione in Amazzonia e hanno raccomandato agli Stati Uniti di boicottare i prodotti brasiliani.

Secondo Foster, tuttavia, il dossier "non si è basato su un lavoro serio e professionale". (ANSA).