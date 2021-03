Brasile: tir travolge moto, centauro resta appeso per 20 km

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Un tir ha investito una moto sull'autostrada BR-101, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, trascinando per oltre 20 km il centauro, che si è salvato rimanendo disperatamente appeso alla cabina del mezzo pesante.

In seguito all'incidente, avvenuto la scorsa settimana, il motociclista, Anderson Antonio Pereira, di 49 anni, ha riportato solo ferite lievi, nonostante lo shock provato. Sua moglie, Sandra Aparecida Pereira, di 47 anni, che viaggiava in sella con lui, è invece morta dopo il ricovero in ospedale. Il camionista è stato arrestato in flagranza di reato.

Alla trasmissione Fantastico, della Rede Globo, Pereira ha raccontato che l'autista del tir, dopo averlo travolto di proposito, avrebbe cercato di farlo cadere dalla cabina, alla quale si stava aggrappando con tutte le forze, schiaffeggiandolo in faccia e gridandogli che era "arrivata la sua ora" e che doveva "morire". (ANSA).