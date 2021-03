Lula: vaccinatevi, non seguite decisione imbecille Bolsonaro

(ANSA) - SAN PAOLO, 10 MAR - L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha reso noto che si vaccinerà contro il Covid-19 "la prossima settimana".

"Non mi importa da che Paese arriva, l'importante è vaccinarsi, perché il vaccino è una delle cose che possono liberarci dal Covid", ha detto Lula parlando in conferenza stampa presso il Sindacato dei metalmeccanici di San Bernardo do Campo, alla periferia di San Paolo.

Poi un appello alla popolazione: "Non state dietro alla decisione imbecille del presidente della Repubblica o del ministro della Salute, vaccinatevi!". (ANSA).