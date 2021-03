Brasile:media,Lula non rinuncia a processare ex giudice Moro

(ANSA) - BRASILIA, 09 MAR - L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha accolto "con soddisfazione" l'annullamento delle condanne a suo carico da parte della Corte suprema (Stf), ma ha ribadito l'intenzione di "fare causa" all'ex giudice Sergio Moro per le presunte irregolarità commesse contro di lui nell'ambito dell'inchiesta 'Lava Jato': è quanto riportano oggi Cnn Brasil e altri media locali.

L'ex capo dello Stato ha denunciato Moro per "parzialità" e non è escluso che già in settimana il giudice della Stf, Gilmar Mendes, riprenda la causa intentata contro l'ex magistrato, sostiene oggi il quotidiano O Globo. Secondo i media, Mendes non terrà conto della sentenza del collega Edson Fachin, che ieri ha annullato tutte le condanne a carico di Lula, poiché ritiene che debbano comunque essere giudicate le presunte manovre illegali compiute da Moro quando comandava la 'Lava Jato'.

Per la presidente del Partito dei lavoratori (Pt) di Lula, Gleisi Hoffmann, "l'annullamento delle sentenze risponde a una richiesta di giustizia da parte della società brasiliana e di chi credeva nell'innocenza di Lula nonostante le atrocità commesse da Moro". (ANSA).