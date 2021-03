Covid: protesta dei tir contro le restrizioni a S.Paolo

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Nuova protesta dei camionisti contro le misure restrittive annunciate dal governo dello Stato di San Paolo, in Brasile, per contenere l'avanzata del Covid-19: una lunga fila di tir si è formata stamani sulla Marginal Tiete, una delle strade più trafficate e importanti che attraversano la megalopoli di San Paolo.

La manifestazione, che ha bloccato tutte e tre le corsie verso l'autostrada Ayrton Senna, è durata circa cinque ore, secondo quanto ha riferito ai media locali la Società di ingegneria del traffico (Cet).

L'intero Stato di San Paolo entra in zona rossa a partire dalla mezzanotte di questo sabato. In questa fase, sono aperti solo i servizi essenziali, come i supermercati e le farmacie, ma con capacità ridotta.

Il provvedimento, firmato dal governatore, Joao Doria, è valido fino al 19 marzo, ma può essere prorogato. (ANSA).