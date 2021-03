Vaccini: Brasile acquisterà 138 mln dosi da Pfizer e Janssen

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il governo brasiliano ha ufficializzato, la notte scorsa, l'intenzione di acquistare 138 milioni di dosi di vaccini da Pfizer e Janssen, per combattere la pandemia da Covid-19: lo rende noto il portale di notizie Uol, secondo cui il documento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione, prevede che l'acquisto venga effettuato direttamente con le aziende produttrici.

In base al testo, l'esecutivo di Jair Bolsonaro prevede di acquisire 100 milioni di dosi di Pfizer e altri 38 milioni di dosi di Janssen.

Le consegne delle dosi dovrebbero avvenire entro dicembre 2021. Il tutto dopo che aver raggiunto ieri stesso un accordo per comprare gli immunizzatori da Pfizer/BioNTech e Janssen.

La notizia è arrivata in concomitanza con il record di vittime (1.840) giornaliere registrato ieri nel gigante sudamericano, che fa salire a quasi 260 mila il bilancio totale dei morti. (ANSA).