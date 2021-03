Vaccini: a S.Paolo ingredienti per produrre 14,4 mln di dosi

(ANSA) - SAN PAOLO, 04 MAR - Un aereo proveniente dalla Cina è atterrato oggi in Brasile con gli ingredienti necessari a produrre 14,4 milioni di dosi del vaccino CoronaVac, prodotto dal laboratorio cinese Sinovac.

Il velivolo, con a bordo 8.250 litri di prodotto, è atterrato poco dopo le 6 (le 10 italiane) all'aeroporto internazionale di Guarulhos, a San Paolo. Di qui i lotti saranno trasferiti, scortati dalla polizia, all'Istituto Butantan di San Paolo, legato al governo statale.

"Stiamo ricevendo la settima spedizione (dalla Cina), questa è la più grande arrivata finora: il 25 marzo avremo più di 14 milioni di dosi di vaccini da consegnare al ministero della Salute", ha dichiarato il governatore di San Paolo, Joao Doria.

San Paolo è l'unico Stato brasiliano ad aver firmato un accordo con un laboratorio, in questo caso Sinovac, sia per importare che per produrre direttamente i farmaci anti-Covid.

