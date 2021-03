Covid:Brasile,anche a Rio coprifuoco per 'evitare genocidio'

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 04 MAR - Il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ha decretato il coprifuoco tra le 23:00 e le 5:00, nella metropoli brasiliana, contro l'avanzare della pandemia da coronavirus.

"L'obiettivo principale di tutte le misure è evitare il ripetersi, nel 2021, del 'genocidio' avvenuto a Rio nel 2020", ha dichiarato oggi Paes. Così facendo, la città carioca si aggiunga all'elenco delle capital brasiliane che hanno deciso di irrigidire le misure di prevenzione, come San Paolo, e Brasilia.

Il coprifuoco a Rio entrerà in vigore da domani e proseguirà fino all'11 marzo. Non sarà possibile rimanere in strada nell'orario indicato, bar e ristoranti sono autorizzati a operare dalle 6:00 alle 17:00 ed è vietata l'attività di venditori ambulanti sulle spiagge, così come ogni genere di spettacoli, anche nelle discoteche. (ANSA).