Covid: bloccato 'ballo terza età' con 190 anziani a S.Paolo

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - In Brasile, ispettori della sorveglianza sanitaria hanno interrotto la notte scorsa un 'ballo della terza età', con più di 190 anziani a Penha, quartiere nella Zona Est della megalopoli di San Paolo.

La festa ha violato il coprifuoco adottato dal governo di San Paolo da venerdì scorso, con l'obiettivo di limitare la circolazione delle persone dalle 23 alle 5 per contenere la diffusione dei contagi da coronavirus.

Secondo la segreteria alla Salute statale, l'operazione di controllo del rispetto delle restrizioni nello Stato di San Paolo, il più colpito dalla pandemia per numero di morti e di contagi, ha già portato all'applicazione di multe in almeno 46 locali nella capitale, tra la notte di venerdì e l'alba di questa domenica.

Sempre ieri gli ispettori hanno interrotto una festa con circa 500 persone in una discoteca su Avenida Santa Marina, nella Zona Nord di San Paolo. (ANSA).