Cuba: dissidente prelevato a casa dalla polizia

Il principale dissidente cubano, José Daniel Ferrer, già agli arresti domiciliari, è stato prelevato ieri dalla sua abitazione di Santiago de Cuba dalla polizia: lo ha reso noto Zaqueo Baez, vice coordinatore nazionale dell'organizzazione di opposizione Unione patriottica di Cuba (Unpacu).

"Hanno arrestato arbitrariamente José Daniel Ferrer, leader dell'Unpacu, e attualmente risulta scomparso", ha detto il dirigente dell'Unpacu, che è vietata dal governo.

Ferrer, uno dei dissidenti più in vista del Paese, che ha scelto di rimanere a Cuba piuttosto che andare in esilio, era stato condannato e incarcerato nel 2003 per aver chiesto riforme politiche democratiche. Dopo il suo rilascio nel 2011, su pressione della Chiesa cattolica, aveva formato l'Unpacu.

