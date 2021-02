Brasile:Bolsonaro,a imprese statali compete funzione sociale

(ANSA) - BRASILIA, 26 FEB - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è tornato sulle polemiche suscitate dalla sua decisione di sostituire i vertici di Petrobras, sostenendo che le aziende statali devono esercitare una funzione "sociale".

"Una compagnia statale, qualunque essa sia, deve avere la sua visione sociale, non possiamo ammettere che il presidente di una società statale non abbia questa visione", ha detto il capo dello Stato.

"L'invito che abbiamo rivolto al generale Silva e Luna per presiedere Petrobras mira a dare una nuova dinamica all'azienda: state certi che rimarrete sorpresi dal suo lavoro", ha sottolineato Bolsonaro, a proposito dell'esonero dell'attuale presidente del colosso statale petrolifero, Roberto Castello Branco, al quale da marzo subentrerà, appunto, un uomo di sua fiducia, il generale Joaquim Silva e Luna. (ANSA).