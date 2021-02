Brasile: Corte fa arrestare deputato vicino a Bolsonaro

(ANSA) - BRASILIA, 17 FEB - Il deputato della maggioranza brasiliana, Daniel Silveira, è stato arrestato la notte scorsa a Rio de Janeiro per aver insultato i giudici della Corte suprema (Stf) di Brasilia e difeso la dittatura militare.

È stato il giudice della Corte, Alexandre de Moraes, a ordinare la detenzione del parlamentare, che ha pubblicato sui social un video con offese a diversi magistrati e rivendicato l'Atto Istituzionale 5 della dittatura, un insieme di norme che hanno indurito il regime de facto al governo in Brasile dal 1964 al 1985.

Moraes ha dichiarato che l'arresto di Silveira è "essenziale" a causa dell'"azione criminale del parlamentare, che mette in pericolo l'indipendenza dei poteri e lo stato di diritto democratico".

Silveira, un ex poliziotto, è un simpatizzante del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro. Il deputato, entrato al Congresso nel 2019, ha acquisito notorietà nazionale nel 2018 per aver rotto una targa intitolata all'ex consigliera comunale di Rio, Marielle Franco, assassinata il 14 marzo 2018. nel gennaio di quest'anno ha invece difeso l'assalto del Campidoglio americano da parte dei sostenitori dell'ex presidente Usa, Donald Trump. (ANSA).