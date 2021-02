Media Brasile, per Oms variante può eludere anticorpi

(ANSA) - BRASILIA, 10 FEB - L'Oms ha riferito che la variante di coronavirus emersa nell'Amazzonia brasiliana, nota come P1, può influenzare lo sviluppo di anticorpi.

"Sulla base di indagini preliminari, le mutazioni rilevate nella variante P1 potrebbero ridurre potenzialmente la neutralizzazione degli anticorpi", si legge in un passaggio del rapporto settimanale dell'Oms, riportato oggi da alcuni grandi media brasiliani tra cui Cnn Brasil e Uol.

"Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per valutare se ci sono cambiamenti nella trasmissibilità, gravità o attività di neutralizzazione degli anticorpi come risultato di queste nuove varianti", aggiunge l'Oms.

Il ceppo P1 è stato scoperto il mese scorso in quattro viaggiatori giunti in Giappone dall'Amazzonia.

"La percentuale di casi con P1 è passata dal 52% nel dicembre 2020 all'85% nel gennaio 2021" a Manaus, capitale dello Stato di Amazonas, afferma un altro stralcio del rapporto Oms. (ANSA).