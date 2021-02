Covid: in Brasile sarà fabbrica vaccini più grande Am.Latina

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il governo brasiliano ha lanciato la gara d'appalto per la costruzione della più grande fabbrica di vaccini dell'America Latina, un complesso in cui intende investire 3,4 miliardi di reais (circa 629,6 milioni di dollari) e che prevede di iniziare a costruire nel secondo semestre del quest'anno.

Il Complesso industriale di biotecnologia in salute (Cibs), che occuperà un'area di 580.000 metri quadrati a Santa Cruz, quartiere a ovest di Rio de Janeiro, sarà collegato alla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), il più grande centro di ricerca medico latinoamericano, dipendente dal ministero della Salute.

Il complesso, che il governo descrive come il più grande centro di produzione di prodotti biologici in America Latina e uno dei più moderni al mondo, avrà la capacità di produrre 120 milioni di dosi di vaccini e biofarmaci all'anno, quadruplicando l'attuale produzione di Fiocruz, secondo Agencia Brasil. (ANSA).