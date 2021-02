Argentina, scoperte nuove varianti dal Brasile

Il ministro della Salute Ginés González García ha annunciato la scoperta in Argentina di due nuove varianti del Covid-19.

Via Twitter il ministro ha reso noto che "è stata rilevata la variante Amazonas P.1 in due campioni e la variante Rio de Janeiro P.2 in altri due viaggiatori, tutti provenienti dal Brasile".

Questi risultati, aggiunge, "sottolineano l'importanza dell'attuazione di una attiva sorveglianza epidemiologica su base genomica per controllare l'introduzione di queste varianti nel nostro Paese".

A questo fine, ha ancora detto, "è stato acquistato lo strumento con la tecnologia più avanzata nella regione e nel mondo per il sequenziamento completo del genoma".

In questo modo, ha concluso González García, "l'Argentina si pone fra i Paesi con il più alto monitoraggio del genoma del SARS-CoV 2".