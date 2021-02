Brasile:deputato Usa,Bolsonaro accetti che Trump non c'è più

(ANSA) - BRASILIA, 05 FEB - Il deputato del Partito democratico americano Albio Sires ha dichiarato che il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, dovrebbe prendere atto che Donald Trump non è più alla Casa Bianca e ha previsto che potrebbe esserci un dialogo costruttivo con il presidente Usa, Joe Biden, se ci saranno cambiamenti nella sua politica ambientale.

"Non rappresento il Dipartimento di Stato, ma penso che cercheranno di mettersi in contatto con Bolsonaro per avere un rapporto migliore. Credo anche che Bolsonaro debba rendersi conto che Donald Trump non è più qui", ha detto Sires.

Il membro del Congresso Usa ha ammesso che ci sono divergenze tra Biden e Bolsonaro su "questioni importanti come i diritti umani e la deforestazione", ma ritiene ciò nonostante che ci sia spazio per il dialogo.

Bolsonaro ha risposto stizzito alle critiche sull'Amazzonia dell'allora candidato alla presidenza, oltre a sposare la tesi di presunte frodi elettorali ai danni di Trump.

"Il presidente Biden non è vendicativo, è un politico esperto che ha lavorato con molti leader", ha aggiunto Sires in un'intervista al quotidiano O Globo. (ANSA).