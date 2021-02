Covid: Financial Times, variante brasiliana 'fa paura'

(ANSA) - BRASILIA, 03 FEB - Anche il Financial Times si è occupato della variante brasiliana del coronavirus, nota come P1. "Il ceppo amazzonico provoca paura e contagi in Brasile", ha scritto il quotidiano britannico nel suo articolo, in cui viene intervistato anche Felipe Naveca, ricercatore dell'Istituto Fiocruz.

"Questa variante ha caratteristiche tali da diventare quella dominante (in Brasile) nei prossimi mesi, se si tiene conto che è più trasmissibile", ha detto l'esperto.

Lo Stato di Amazonas, e in particolare la sua capitale, Manaus, sono attualmente l'epicentro della pandemia in Brasile, che ha già causato il collasso della rete ospedaliera anche per la mancanza di ossigeno, all'origine della morte di decine di pazienti con Covid-19.

A causa della rapida diffusione del ceppo P1, la notte scorsa a diversi viaggiatori brasiliani è stato impedito di imbarcarsi per la Spagna all'aeroporto San Paolo. Alcuni passeggeri si sono detti "sorpresi" di non poter viaggiare, essendo il divieto entrato in vigore solo questo mercoledì.

La scorsa settimana anche Germania e Portogallo hanno iniziato a bloccare l'ingresso di passeggeri dal Brasile.

