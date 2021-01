Covid: infermiera brasiliana finge vaccinazione, licenziata

(ANSA) - SAN PAOLO, 29 GEN - Un'infermiera brasiliana è stata licenziata dopo aver simulato di vaccinare contro il Covid-19 una donna di 97 anni in un centro vaccinale a Maceio', capitale dello stato di Alagoas.

La badante ha ripreso con il telefonino la mancata vaccinazione ed ha inviato il video ai parenti dell'anziana signora, i quali si sono accorti che l'infermiera ha infilato l'ago senza iniettare il vaccino.

Il video è stato mostrato al responsabile delle vaccinazioni del comune di Maceiò, che ha licenziato in tronco l'infermiera ed ha inviato la documentazione video alla procura, che ha aperto un'inchiesta per frode.

L'anziana signora ha infine ricevuto il vaccino da un'altra infermiera ed il caso è finito sui media nazionali. (ANSA).