Covid: Brasile distribuirà subito dosi vaccino AstraZeneca

(ANSA) - SAN PAOLO, 22 GEN - Le due milioni di dosi del vaccino Oxford/AstraZeneca contro il Covid-19, che dovrebbero arrivare questo venerdì in Brasile dall'India, saranno distribuite ai 27 Stati federativi a partire da domani pomeriggio.

Secondo il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, l'aviazione militare brasiliana è disponibile per accelerare la distribuzione del vaccino in tutto il Paese. "Potete stare sicuri che l'Aeronautica è lì per servire il Brasile e questo vaccino, se arriva stasera, domani inizia a raggiungere le sue destinazioni", ha detto il capo dello Stato.

Parlando alla stampa di Brasilia, Bolsonaro ha ribadito che la vaccinazione non sarà obbligatoria e ha raccomandato alle persone di leggere gli studi sugli immunizzanti. "Deve essere volontario: dopotutto non c'è ancora nulla di scientificamente provato con questo vaccino. E chiedo alla gente di leggere il contratto con l'azienda per prendere nota della provenienza della ricerca e del motivo per cui non è ancora concluso, pur affermandosi che si tratta di un vaccino perfettamente efficace.

Per quanto sappiamo, i vaccinati aiuteranno a far sì che in Brasile vengano contenuti i casi gravi", ha concluso Bolsonaro.

(ANSA).