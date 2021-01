Covid: Bolsonaro festeggia l'arrivo dei vaccini dall'India

(ANSA) - BRASILIA, 22 GEN - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, si è felicitato per la spedizione dall'India delle dosi di vaccino Oxford/AstraZeneca, acquistate dal suo governo, annunciando sui social che l'arrivo dei primi lotti è previsto per questo venerdì.

I vaccini AstraZeneca, prodotti nel laboratorio indiano Serum, sarebbero dovuti arrivare in Brasile la scorsa settimana, per l'avvio dell'immunizzazione a livello nazionale, iniziata lunedì scorso in 26 Stati con il solo vaccino cinese, CoronaVac.

"Il nostro governo sta andando molto bene, la nostra politica estera è eccezionale, non sono mai stato accolto così bene come nei viaggi all'estero che ho fatto negli ultimi due anni", ha affermato il capo dello Stato.

Bolsonaro ha poi escluso le dimissioni del suo ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, il cui operato è stato criticato da esponenti politici e dai principali organi di stampa, a causa degli attriti con India e Cina da lui provocati. "Sono io che licenzio i ministri, nessuno mi ha consultato", ha aggiunto il presidente della Repubblica. Lo stesso Araujo ha precisato che le voci su sue possibili dimissioni sono una "invenzione".

(ANSA).