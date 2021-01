Covid:Brasile,primo caso reinfezione con variante amazzonica

(ANSA) - BRASILIA, 14 GEN - Il Brasile ha registrato il primo caso di reinfezione da Covid-19 con la variante scoperta nella regione amazzonica, dove al momento la pandemia si è abbattuta con maggiore aggressività.

La Fondazione di vigilanza sanitaria locale ha riferito che un paziente dello Stato di Amazonas è stato contaminato due volte dal ceppo del virus recentemente rilevato in Amazzonia. Il paziente è stato sottoposto a due tamponi molecolari in un periodo di 90 giorni e i campioni sono stati sottoposti ad analisi della sequenza genetica, ha riferito Felipe Naveca, ricercatore della Fondazione Fiocruz statale.

La scorsa settimana, le autorità del Giappone avevano annunciato che quattro viaggiatori in arrivo dall'Amazzonia brasiliana erano risultati positivi a questa nuova variante.

L'Istituto Adolfo Lutz di San Paolo, invece, ha confermato che almeno due pazienti si sarebbero infettati con il ceppo scoperto nel Regno Unito. (ANSA).