Covid: media, pressing governo Bolsonaro per uso clorochina

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il ministero della Salute brasiliano avrebbe fatto pressioni sul Comune di Manaus, la più grande città dell'Amazzonia, per curare i pazienti affetti da coronavirus con farmaci come clorochina e ivermectina, la cui efficacia contro il Covid-19 non è stata dimostrata: lo sostiene il quotidiano Folha de S.Paulo.

Secondo il giornale, il governo di Jair Bolsonaro avrebbe inoltre chiesto di poter fare un giro negli ospedali locali per incoraggiare l'uso di questi farmaci, affinché "il trattamento precoce possa essere diffuso e adottato come un modo per ridurre il numero di ricoveri e di decessi", si legge in una lettera inviata alla segreteria comunale alla Salute. L'alternativa, di non utilizzarli, è considerata "inammissibile", afferma il documento.

La capitale di Amazonas e l'intero Stato nelle ultime settimane hanno battuto il record di ricoveri e morti, oltre a soffrire per la cronica mancanza di posti letto e di attrezzature. (ANSA).