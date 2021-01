Covid:S.Paolo chiede approvazione urgente del vaccino cinese

(ANSA) - SAN PAOLO, 11 GEN - Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha chiesto all'Agenzia nazionale di vigilanza santaria (Anvisa) del Brasile di approvare con "urgenza" il vaccino cinese, Coronavac, per iniziare il processo di immunizzazione e poter così "salvare vite umane".

Il Coronavac è stato testato su 13 mila volontari brasiliani sotto la supervisione dell'Istituto Butantan di San Paolo.

Anvisa ha nel frattempo ritenuto "incompleto" il rapporto presentato giovedì scorso dal Butantan, il che potrebbe ritardare l'approvazione dell'antidoto.

Doria ha ribadito che prevede di iniziare la vaccinazione nello Stato da lui governato il 25 gennaio, mentre il governo federale intende somministrare il primo vaccino il 20 gennaio, attraverso l'Istituto Fiocruz di Rio de Janeiro, che ha sviluppato il farmaco dell'Università di Oxford insieme al laboratorio AstraZeneca.

Doria, esponente di centrodestra convinto fautore della vaccinazione di massa, è attualmente il principale avversario politico del presidente di estrema destra, Jair Bolsonaro, che ha invece espresso riserve in più occasioni nei confronti dei vaccini, prendendo di mira in particolare proprio il farmaco cinese. (ANSA).