Covid: ministro Salute Brasile,a gennaio inizio vaccinazione

(ANSA) - BRASILIA, 07 GEN - Il ministro della Salute brasiliano, Eduardo Pazuello, ha annunciato che la vaccinazione contro il coronavirus nel Paese sudamericano inizierà a gennaio.

"Il Brasile ha circa 60 milioni di siringhe negli stati e nei comuni, un numero sufficiente per iniziare la vaccinazione a gennaio", ha detto il membro del governo di Jair Bolsonaro.

"Tutti gli stati e i comuni riceveranno il vaccino contemporaneamente. Per ciò che dipende dal ministero e dal presidente della Repubblica, il vaccino sarà gratuito e non obbligatorio", ha aggiunto Pazuello. (ANSA).