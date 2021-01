Covid: media Brasile, vaccino cinese ha tasso efficacia 78%

(ANSA) - SAN PAOLO, 07 GEN - Il vaccino contro il coronavirus CoronaVac, sviluppato dal laboratorio cinese Sinovac e prodotto in Brasile dall'Istituto Butantan di San Paolo, ha presentato un tasso di efficacia del 78% nella prevenzione del Covid-19: è quanto emerge dalle anticipazioni di diversi media locali.

Secondo le fonti giornalistiche, il farmaco avrebbe anche mostrato una prevenzione del 100% nei casi gravi e moderati della malattia.

I dati saranno confermate in giornata in una conferenza stampa tenuta dal governo di San Paolo. (ANSA).