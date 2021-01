Venezuela: sostegno Forze armate a nuova Assemblea nazionale

(ANSA) - CARACAS, 6 GEN - La Forza armata nazionale boliviariana (Fanb) del Venezuela ha manifestato "soddisfazione" per l'insediamento della nuova Assemblea nazionale (An, Parlamento unicamerale), controllata dalle forze filogovernative, "avvenuta nel pieno rispetto della Costituzione nazionale". In un comunicato ufficiale la Fanb ha sottolineato che la nuova An è stata "eletta lo scorso 6 dicembre con una votazione popolare per il periodo 2021-2026, in un processo a carattere universale, segreto, giusto e trasparente, in cui hanno partecipato liberamente diverse organizzazioni politiche, con l'accompagnamento di osservatori internazionali che hanno ratificato l'ottimo funzionamento del nostro sistema elettorale". Dopo aver criticato l'azione della precedente An controllata dall'opposizione, la Fanb ha respinto categoricamente "l'assurda intenzione di autoproclamazione (il riferimento è alla presidenza ad interim di Guaidó, ndr) e di usurpazione di poteri dello Stato, a cui si accede solo attraverso i meccanismi chiaramente stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica".(ANSA).