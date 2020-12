Bolsonaro critica legalizzazione aborto in Argentina

(ANSA) - BRASILIA, 31 DIC - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha espresso il proprio "rammarico" per la decisione presa dal parlamento argentino di legalizzare l'aborto.

"Sono profondamente dispiaciuto (che) le vite dei bambini argentini siano soggette ad essere sezionate nel grembo delle loro madri con il consenso dello Stato", ha scritto il capo dello Stato in un tweet.

"Se dipenderà da me e dal mio governo, l'aborto non sarà mai approvato. Lotteremo sempre per proteggere la vita degli innocenti", ha aggiunto Bolsonaro.

Alla dichiarazione del presidente della Repubblica ha fatto eco quella del suo ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, che definito una "barbarie" la legalizzazione dell'interruzione di gravidanza e affermato che "il Brasile rimarrà in prima linea nel diritto alla vita". (ANSA).