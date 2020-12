Covid: vaccino, il Brasile riceve i rappresentanti di Pfizer

(ANSA) - BRASILIA, 30 DIC - L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) riceve oggi i rappresentanti del laboratorio Pfizer per analizzare l'approvazione del vaccino contro il coronavirus, dopo che l'azienda farmaceutica statunitense ha messo in dubbio i requisiti pretesi per il via libera alle dosi.

I dirigenti di Anvisa dovrebbero incontrarsi questo mercoledì a Brasilia con gli inviati di Pfizer, dopo aver modificato la notte scorsa alcuni regolamenti per l'approvazione dell'uso di emergenza del vaccino, riferisce Cnn Brasil.

D'ora in poi, Anvisa non richiederà più un programma dettagliato per la consegna del farmaco, una delle esigenze che sono state messe in discussione da Pfizer.

Il segretario esecutivo del ministero della Salute, Elcio Franco, ieri si è detto sorpreso di ricevere la notizia che "un certo laboratorio" ha affermato di aver avuto "difficoltà" a far approvare il proprio vaccino in Brasile.

In settimana, il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di non sentire la "pressione" sul suo governo per iniziare le vaccinazioni e ha raccomandato alla popolazione di non avere "paura" del Covid. (ANSA).