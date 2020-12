Covid: Argentina autorizza il vaccino di AstraZeneca

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 DIC - L'Amministrazione nazionale dei farmaci, degli alimenti e delle tecnologie mediche (Anmat) dell'Argentina ha autorizzato il vaccino contro il coronavirus sviluppato da Oxford e dal laboratorio AstraZeneca.

Con la Disposizione 9271/20, l'Anmat ha approvato "la registrazione nel Registro delle Specialità Medicinali (Rem) del prodotto Covid-19 Vaccino AstraZeneca e nome generico Vaccino contro Covid-19 ChAdOx1-S ricombinante, della ditta AstraZeneca S.A".

Secondo l'agenzia, "il suddetto prodotto presenta un accettabile rapporto rischi/benefici, che consente di giustificare la concessione della registrazione e autorizzazione condizionata del prodotto per l'indicazione richiesta. E' stato concesso per un periodo di un anno dalla data di tale disposizione, sotto la condizione di vendita con ricetta".

Il 23 dicembre, l'Anmat ha approvato l'uso in Argentina del vaccino sviluppato dai laboratori Pfizer, mentre ieri è iniziata in tutto il Paese la somministrazione del vaccino russo Sputnik V. (ANSA).