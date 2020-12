Brasile: a S. Paolo crolla casa, muoiono mamma e 3 figli

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 DIC - Almeno quattro persone sono morte, di cui tre bambini, mentre altre due sono date per disperse, dopo che la casa in cui abitavano è franata in seguito al temporale che la notte scorsa ha colpito l'area metropolitana di San Paolo, in Brasile.

I soccorritori hanno trovato i corpi di una donna e dei suoi tre figli - uno di otto mesi, un altro di cinque anni e un ultimo di otto anni - nella città di Embù das Artes, nell'hinterland della megalopoli di San Paolo, ha dichiarato alla Tv Globo il portavoce del vigili del fuoco, Jefferson de Mello.

I pompieri hanno riferito questa mattina che la ricerca delle vittime sta continuando e che tra le macerie ci sarebbero ancora i corpi di un altro bambino di un anno e cinque mesi e di sua nonna.

Nella stessa zona, le piogge intense hanno causato anche lo straripamento di due torrenti. (ANSA).