Covid: Brasile, in aumento le proteste contro le zone rosse

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 28 DIC - Imprenditori e commercianti di Angra dos Reis, nota località turistica sul litorale di Rio de Janeiro, hanno protestato oggi contro le misure per controllare il flusso di visitatori imposte dal governo locale per prevenire la diffusione del coronavirus.

La manifestazione si è svolta stamani dopo che le autorità hanno vietato l'affitto di camere con formula 'day use' e limitato gli orari di apertura di bar e ristoranti.

Sempre ad Angra pochi giorni fa ci sono state mobilitazioni contro un provvedimento giudiziario che ha determinato la partenza dei turisti dal luogo a causa della pandemia.

Intanto, nella città di Rio resta in vigore la delibera del Comune che vieta la celebrazione del Capodanno e la circolazione dei turisti a Copacabana.

Nello Stato di San Paolo, invece, il governo locale aprirà procedimenti legali contro dodici città costiere che ieri non hanno rispettato l'ordine di limitare l'accesso della gente alle spiagge nell'ambito della "fase rossa" della lotta contro il Covid.

Il lockdown totale è stato decretato dal 25 al 27 dicembre e dall'1 al 3 gennaio, per contenere l'aumento dei casi della malattia. (ANSA).