Covid: Bolsonaro, vaccino in fretta ma solo se sicuro

(ANSA) - BRASILIA, 28 DIC - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che spera di avere a breve il vaccino contro il coronavirus, pur non mostrandosi preoccupato per il fatto che il suo Paese sia rimasto indietro nella tabella di marcia per l'immunizzazione rispetto ad altre nazioni di Europa e America Latina.

"Abbiamo fretta di ottenere un vaccino sicuro, efficace e di qualità, prodotto da laboratori debitamente certificati", ha detto il capo dello Stato.

Bolsonaro ha affermato che autorizzerà il vaccino quando i cittadini sottoscriveranno una clausola di "responsabilità", assumendone i possibili effetti collaterali.

"Non appena un laboratorio presenterà la sua richiesta (di autorizzazione per) l'uso di emergenza all'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria, il vaccino sarà offerto a tutti in modo gratuito e non obbligatorio" ha scritto il presidente sui social a lettere maiuscole.

"Nessuno mi fa pressioni, non me ne frega niente". ha risposto Bolsonaro nel fine settimana quando gli è stato fatto notare il ritardo del Brasile rispetto ad altri Paesi, che hanno già iniziato a vaccinare la propria popolazione. (ANSA).