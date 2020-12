Covid: governatore di S.Paolo in vacanza a Miami, polemiche

(ANSA) - SAN PAOLO, 24 DIC - Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha sospeso le vacanze, rientrando in aereo da Miami, dopo che il suo vice, Rodrigo Garcia, è risultato positivo al Covid-19.

La partenza del governatore per gli Stati Uniti ha sollevato un polverone politico, con vari osservatori che hanno criticato la sua decisione di andare all'estero proprio nel momento più critico della pandemia e dopo aver disposto un severo lockdown per tutta la popolazione dello Stato sia a Natale che a Capodanno.

San Paolo registra più di 45 mila morti e quasi 1,4 milioni di contagi, mentre in tutto il Brasile si contano 188 mila vittime e 7,3 milioni di casi. (ANSA).