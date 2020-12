Covid: disco verde Brasile al laboratorio del vaccino cinese

(ANSA) - BRASILIA, 22 DIC - L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) del Brasile ha approvato le condizioni per la preparazione del vaccino cinese, Coronavac, dopo aver visitato le strutture del laboratorio Sinovac a Pechino.

Il rapporto Anvisa, ente dipendente dal ministero della Salute brasiliano, riferisce che è stato rilasciato il "certificato" sulle buone pratiche osservate nello stabilimento di Sinovac.

Anvisa ha dichiarato che, una volta rilasciato questo certificato, è pronta a ricevere una richiesta per esaminare l'efficacia e la sicurezza del farmaco prima che inizi un eventuale permesso per l'immunizzazione.

"La fase completata (in Cina) è uno dei requisiti per continuare il processo di registrazione del vaccino Sinovac", afferma Anvisa in un comunicato.

Sinovac ha firmato un accordo con lo Stato di San Paolo affinché il locale Istituto Butantan esegua i test con il Coronavac su circa 10.000 volontari brasiliani.

Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha promesso di iniziare la vaccinazione il 25 gennaio e ha invitato diversi ex presidenti della Repubblica brasiliani a dare l'esempio vaccinandosi. (ANSA).