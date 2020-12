Perù: Machu Picchu, cittadella riapre dopo un lungo sciopero

(ANSA) - LIMA, 20 DIC - Dopo essere rimasta chiusa a causa di un improvviso sciopero "a tempo indeterminato", la cittadella Inca di Machu Picchu in Perù ha riaperto i battenti per ricevere nuovamente i turisti. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa peruviana Andina.

Al riguardo la Direzione decentrata della cultura di Cusco ha indicato che l'ingresso al sito, sia per i turisti nazionali che per quelli stranieri, potrà avvenire anche con l'utilizzo delle prenotazioni fatte per i giorni in cui era attivo lo sciopero.

La protesta della popolazione residente nella zona era dovuta a una richiesta di riduzione delle tariffe ferroviarie per i turisti peruviani e di un aumento delle frequenze dei treni gestiti dalle compagnie PeruRail e IncaRail.

Il sito di Machu Picchu era stato riaperto l'1 novembre scorso dopo oltre sette mesi di chiusura a seguito dell'emergenza sanitaria decretata dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Scoperta il 24 luglio 1911, la cittadella sacra di Machu Picchu fu costruita dagli Inca nel 1440 su una montagna a 2.430 metri di altezza.

Fa parte dei Patrimoni dell'umanità dell'Unesco, e nel 2007 è stata selezionata come una delle 'sette meraviglie del mondo moderno'. E' il terzo sito archeologico più grande del mondo dopo gli scavi di Pompei e Ostia Antica.(ANSA).