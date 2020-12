Eclissi di Sole ha oscurato Argentina e Cile

(ANSA) - PUCÓN, 14 DIC - Come previsto, l'eclissi di Sole ha fatto sprofondare nelle tenebre l'Argentina e il Cile. Il buio è calato per circa due minuti.

Si temeva che il maltempo potesse a sua volta oscurare il fenomeno, lasciando a bocca asciutta migliaia di abitanti appassionati di stelle e altrettanti collegati via web, ma così non è stato. Le nubi si sono aperte abbastanza per rendere lo spettacolo visibile all'occhio.

"E' stata bellissima, unica. In molti non speravano di poterla vedere, ma il cielo si è aperto giusto in tempo", racconta un appassionato nella cittadina di Pucon , in Cile.

(ANSA).