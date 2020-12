Covid: superati in Argentina i 40.000 morti

(ANSA) - BUENOS AIRES, 09 DIC - L'Argentina ha superato i 40.000 morti per coronavirus registrando nelle ultime 24 ore 121 decessi e 3.610 nuovi casi di contagio. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Telam.

Al riguardo l'ultimo rapporto del ministero della Salute argentino ha indicato che con le ultime vittime, il bilancio dei morti da marzo per la pandemia da Covid-19 ha raggiunto quota 40.009.

Per quanto riguarda invece i contagiati, il loro totale è ora di 1.469.919, di cui comunque l'88,82% ha definitivamente superato la malattia.

Migliora inoltre la situazione dei ricoverati in rianimazione, che al momento sono 3.715, e che generano una occupazione dei letti del 54,4% in tutto il Paese e del 58,2% nell'area metropolitana di Buenos Aires.

Da segnalare infine che il governo della provincia di Buenos Ares, dove vive quasi un terzo della popolazione argentina, sta cercando di incentivare l'adesione della popolazione ad una forma di autoisolamento di 10-15 giorni preventivo alle feste di Natale e Capodanno, per ridurre i rischi di contagio.

Al riguardo il viceministro della Salute provinciale, Nicolás Kreplak, ha spiegato che "quello che stiamo proponendo è un autoisolamento, una forma volontaria di maggiore attenzione. Se uno sa che nelle prossime feste visiterà una persona anziana, per un periodo prima dell'evento dovrà cercare di fare il possibile di non incontrare persone per cercare di essere un fattore di rischio minore per la sua famiglia". (ANSA).