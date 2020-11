Perù: Manuel Merino ha giurato come nuovo presidente

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il presidente del Parlamento peruviano, Manuel Merino, ha giurato oggi come presidente della Repubblica del Perù e porterà avanti il compito di guidare la nazione fino alle elezioni politiche previste per aprile 2021, a seguito della destituzione di Martín Vizcarra votata ieri sera dal Congresso.

"Giuro per Dio, per la patria e per tutti i fratelli, che eserciterò fedelmente l'incarico di presidente della Repubblica per completare il periodo costituzionale 2016-2021", ha dichiarato Merino in un passaggio della formula di giuramento davanti al Parlamento.

Dopo aver giurato, Merino ha ricevuto la fascia di presidente dal vicepresidente del Parlamento, negli applausi dell'emiciclo.

Successivamente è stato intonato l'inno nazionale peruviano.

Merino è membro del partito Azione popolare di centrodestra e dovrà completare il mandato di governo di cinque anni, fino a luglio 2021. (ANSA).