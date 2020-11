Covid: Brasile,Butantan 'indignato' per stop test su vaccino

(ANSA) - BRASILIA, 10 NOV - Il direttore dell'Istituto Butantan di San Paolo, Dimas Covas, oggi si è detto "indignato" per l'interruzione delle sperimentazioni con il vaccino cinese decisa la notte scorsa dall'Agenzia nazionale per la sorveglianza sanitaria (Anvisa) in seguito alla morte di un volontario. Il Butantan è incaricato di supervisionare i test con il CoronaVac, sviluppato dal laboratorio cinese Sinovac Biotech. Nel corso di una conferenza stampa, Covas si è augurato che Anvisa si sia comportata in maniera "tecnica e indipendente" nella sua scelta. Covas ha poi ribadito che il "grave incidente" accaduto al volontario "non è correlato al vaccino" e che "non si è trattato di una reazione (al farmaco)", garantendo agli altri volontari che "non avranno alcuna reazione avversa". Secondo il canale GloboNews, il volontario deceduto è un uomo di 33 anni, ma né Anvisa né Butantan hanno divulgato i suoi dati. Durante la conferenza stampa è stato riferito che la vittima aveva svolto esami all'Hospital das Clinicas di San Paolo, ma si è evitato di fornire ulteriori dettagli. (ANSA).