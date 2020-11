Continua silenzio Bolsonaro sul risultato delle elezioni Usa

(ANSA) - BRASILIA, 09 NOV - Il vicepresidente brasiliano, Hamilton Mourao, sta evitando di rilasciare commenti sul risultato delle elezioni negli Usa, mentre anche il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, fedele alleato politico del repubblicano Donald Trump, non si è ancora espresso sull'annuncio della vittoria del democratico, Joe Biden.

"Bisogna essere prudenti", si è limitato a dire Mourao.

Secondo Cnn Brasil e il quotidiano Folha de S.Paulo, le pressioni di gruppi interni al governo, compreso un settore delle forze armate, sembrano crescere a favore di una posizione "pragmatica" e del riconoscimento della vittoria di Biden.

Ma sia Bolsonaro, sia il suo ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, sarebbero ancora orientati a non parlare fino a quando non ci sarà una risposta giudiziaria alle accuse di frode elettorali mosse da Trump. (ANSA).