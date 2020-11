Covid: Argentina, contagi in diminuzione in novembre

(ANSA) - BUENOS AIRES, 6 NOV - L'Argentina registra dall'inizio di novembre una diminuzione di contagi da coronavirus che nelle ultime 24 ore sono stati 11.100, accompagnati da 248 morti, in uno scenario che, se confermato dalle cifre dei prossimi giorni, gli esperti definiscono "incoraggiante". Il ministero della Salute argentino, attualizzando il bilancio della pandemia da Covid-19 da marzo, ha precisato che con gli ultimi casi della giornata, i contagi hanno raggiunto quota 1.217.028, mentre i morti sono saliti a 32.766. "Effettivamente registriamo una diminuzione dei contagi - ha dichiarato l'infettivologo Eduardo López - ma abbiamo bisogno ancora di una settimana, idealmente due, da raffrontare ai 15 giorni precedenti, per verificare se la tendenza si è consolidata". Anche province dell'interno, come quella di Santa Fe, stanno cominciando a registrare una riduzione dei contagi ed al riguardo la ministra della Salute provinciale, Sonia Martorano, ha segnalato anche un miglioramento della situazione dei letti nelle unità di rianimazione. A livello nazionale, scrive l'agenzia di stampa Telam, sono 4.713 le persone ricoverate in rianimazione, con una occupazione dei letti del 60,6%, percentuale che scende a 60,4% nell'area metropolitana di Buenos Aires. L'Argentina osserva un regime di quarantena che scade l'8 novembre, ed il presidente Alberto Fernández ha annunciato per oggi un incontro per fare il punto delle misure da applicare in futuro nella regione di Buenos Aires, che ospita un terzo degli abitanti argentini, con il governatore della provincia, Axel Kiciloff e con il governatore della capitale, Horacio Rodríguez Larreta.(ANSA).