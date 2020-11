Brasile: vicepresidente e ambasciatori visitano l'Amazzonia

(ANSA) - BRASILIA 5 NOV - Il vicepresidente brasiliano, Hamilton Mourao, ha iniziato un viaggio in Amazzonia insieme a diplomatici di diversi Paesi, tra cui alcuni europei, i quali hanno espresso preoccupazione per la deforestazione nell'area.

"Il grande obiettivo di questo viaggio è dimostrare che il governo brasiliano non ha nulla da nascondere e che siamo aperti al dialogo con la comunità internazionale", ha dichiarato il vicepresidente a Manaus, capitale dello Stato di Amazonas.

Il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, ieri ha intanto prorogato fino ad aprile la presenza delle forze armate nella regione per combattere i crimini ambientali.

L'idea del viaggio in Amazzonia è nata dopo che Mourao - che è anche a capo del Consiglio per l'Amazzonia, l'organismo istituito da Bolsonaro per coordinare le azioni dell'esecutivo sulla foresta tropicale - ha ricevuto una lettera da otto ambasciatori europei preoccupati per la devastazione del bioma.

Da parte sua, Mourao parlando a Manaus ha proposto che "le grandi aziende straniere" si stabiliscano in Amazzonia per "investire in progetti di infrastrutture, biodiversità e bioeconomia". (ANSA).