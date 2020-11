Usa 2020: Maduro, 'chiunque vinca il Venezuela sarà ribelle'

(ANSA) - CARACAS, 3 NOV - "Noi non ci intromettiamo nella politica interna degli Stati Uniti, ma comunque chiunque vinca (le elezioni, ndr), il Venezuela continuerà ad essere ribelle, con lotta, battaglia e vittoria permanente": lo ha detto ieri il presidente venezuelano Nicolás Maduro rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano una sua opinione sulla corsa alla Casa Bianca fra Donald Trump e Joe Biden.

Il capo dello Stato ha spiegato che "qui nessuno fa calcoli sul fatto che vinca l'uno o l'altro. Dobbiamo difendere la pace e l'unione interna del Venezuela, dobbiamo difendere la nostra sovranità, l'unione civico-militare perfetta, l'unione rivoluzionaria antiimperialista".

Maduro ha quindi ricordato che negli ultimi anni negli Stati Uniti tutti i presidenti hanno attaccato il Venezuela senza riflettere, in forma illegale, criminale, vergognosa.

"La rivoluzione bolivariana - ha concluso - ha visto Bill Clinton, dopo otto anni di George Bush e il colpo di stato del 2002 e la cospirazione; poi Barack Obama, che ha firmato il decreto infame dichiarando il Venezuela minaccia per gli Usa ed ha aperto la porta alla follia di otto anni del suo governo. E adesso questi quattro anni di Trump".(ANSA).