El Salvador: almeno 6 morti e 35 dispersi per una frana

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Almeno 6 persone hanno perso la vita a seguito di una frana che ha distrutto circa 60 case in una comunità nel comune di Nejapa, in El Salvador. Il ministro dell'Interno, Mario Durán, ha riferito su Twitter che si stima che circa 35 persone siano disperse. Quando si è verificata la frana, alle 23 locali di ieri, la maggior parte degli abitanti della comunità stava dormendo nelle proprie case.

"Finora abbiamo trovato sei corpi, tre uomini e tre donne", ha dichiarato il ministro Duran. "A causa della pioggia caduta durante la notte e la mattina presto, una frana ha interessato circa 60 case nella comunità di Los Angelitos II, a Nejapa, continuiamo a lavorare in questo settore", ha sottolineato.

Secondo quanto riportato dalla Protezione civile di El Salvador, a Nejapa più di 350 persone sono attive in diversi punti del territorio, svolgendo attività di ricerca e soccorso, rimuovendo detriti e fornendo assistenza alle famiglie colpite.

(ANSA).