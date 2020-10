Bolivia: elezioni, grande lentezza dello scrutinio ufficiale

(ANSA) - LA PAZ, 19 OTT - Lo scrutinio ufficiale delle elezioni generali svoltesi ieri in Bolivia avanza con grande lentezza, e dopo oltre 18 ore dalla chiusura dei seggi, il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha processato soltanto il 16% dei voti. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa statale Abi.

Dopo che due proiezioni (Ciesmori e Fondazione Jubileo) hanno annunciato la vittoria di Luis Arce, candidato del Movimento al socialismo (Mas, sinistra), nelle elezioni presidenziali, nel portale computo.oep.org.bo appariva alle 9,45 locali (le 15,45 italiane) il risultato relativo a 6.053 seggi dei 35.600 esistenti, equivalenti ad appena un milione di voti sui 7,3 milioni di aventi diritto.

Sulla base di questo risultato parziale ufficiale, l'ex presidente centrista Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) è in testa con il 43,59% dei voti, davanti ad Arce (Mas) con il 35,37, e a Luis Fernando Camacho (19,05%).

Ma le due proiezioni diffuse dai media boliviani in realtà assegnano la vittoria a Arce con il 52-53%, davanti a Mesa (31,5%) e Camacho (14,1%). Un risultato questo che ha spinto la presidente ad interim Jeanine Añez a congratularsi per la vittoria con il candidato del Mas.(ANSA).