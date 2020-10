Covid, restrizioni in base Guantanamo

(ANSA) - NEW YORK, 11 OTT - Scuole, palestre e chiese chiuse alla base di Guantanamo. La Marina americana ha improvvisamente imposto restrizioni stringenti in "attesa dei risultati dei test inviati fuori". Non è chiaro quante persone sono sospettate di essere positive nella base che conta su 6.000 residenti. Le misure sono state decise "in via precauzionale" in tutti i luoghi di ritrovo di massa che presentano significativi "rischi di trasmissione".