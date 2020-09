Perù, Vizcarra sfugge a impeachment

(ANSA) - LIMA, 19 SET - Il presidente peruviano Martin Vizcarra è sfuggito all'impeachment promosso dai suoi oppositori in Parlamento che lo accusavano di 'incapacità morale' ma non sono riusciti a raccogliere voti sufficienti per rovesciarlo.

Dopo dieci ore di dibattito nel Parlamento unicamerale del Perù, solo 32 deputati hanno votato per l'impeachment, 78 hanno votato contro e 15 si sono astenuti. Per approvare la mozione sarebbero stati necessari almeno 87 voti su un totale di 130 deputati.