Venezuela: elezioni,oltre 20 milioni potranno votare il 6/12

(ANSA) - 15 SET - Il presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela, Indira Alfonzo Izaguirre, ha annunciato che, sulla base della revisione e dell'aggiornamento realizzato delle liste elettorali, 20.710.421 venezuelani potranno esercitare il diritto di voto nelle legislative del prossimo 6 dicembre. Lo riferisce la tv statale Vtv.

Izaguirre ha poi ricordato che per questo appuntamento "si sono iscritti 107 partiti politici che parteciperanno a sessioni informative sul processo elettorale che riguardano anche la scelta di posizione del simbolo sulla scheda elettorale".

La responsabile del Cne ha quindi segnalato che l'organismo sta ancora "esaminando proposte per la sostituzione o la modifica di candidature" di diverse formazioni politiche. Il 5 settembre scorso Alfonzo aveva annunciato che per queste elezioni parlamentari si erano iscritti 14.400 candidati.

Il voto riguarda il rinnovo per cinque anni dell'Assemblea nazionale (An, Parlamento unicamerale) per il periodo 2021-2026.

Il leader dell'opposizione, autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidó, ha avviato una campagna di boicottaggio, appoggiato da 37 partiti ed oltre 100 associazioni, definendo le elezioni "una truffa" orchestrata dal governo.

Ma la compattezza dell'opposizione è stata rotta dall'ex candidato presidenziale ed ex governatore dello Stato di Miranda, Henrique Capriles, il quale ha dichiarato che "il 6 dicembre è un pedaggio che non possiamo evitare" perché la Costituzione stabilisce che dopo cinque anni si deve eleggere una nuova Assemblea nazionale". E poi anche perché, ha concluso, "non possiamo continuare ad essere governo solo via internet".(ANSA).