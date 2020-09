Coronavirus, oltre 700 mila casi in Perù

(ANSA) - LIMA, 11 SET - Il Perù è il quinto paese al mondo per contagi da coronavirus, con quasi 703 mila casi ufficialmente accertati.

Lo rende noto l'università americana Johns Hopkins, secondo cui i decessi in Perù legati al Covid-19 hanno superato quota 30 mila.

Il Perù è al momento il paese sudamericano più colpito in termini assoluti dalla pandemia dopo il Brasile.